Microsoft закрыла лазейку для пиратской активации Windows

Компания Microsoft заблокировала популярный инструмент KMS38 для неофициальной активации операционных систем Windows 10 и Windows 11, сообщил проект Massgrave, участники которого разработали активатор.

KMS38 позволял обмануть встроенный в операционные системы файл GatherOSstate и продлить срок активации ОС до 19 января 2038 года. «Пиратский» метод работал даже без подключения к интернет.

Однако теперь Microsoft прекратила поддержку функции GatherOSstate, что сделало KMS38 непригодным для использования на Windows 11 (после установки обновления KB5067036) и Windows 10 (после установки патча KB5068781).

Хакеры уже удалили KMS38 из последней версии инструментария MAS Scripts 3.8. Участники Massgrave отметили, что разработанные проектом другие методы активации HWID и TSforge пока продолжают работать.

Изначально Microsoft добавила KMS (Key Management Service) как один из способов удаленной активации корпоративных версий Windows. Он позволял подтверждать лицензию без ввода ключа на каждом устройстве. «Пиратский» активатор имитировал KMS.