Чиновники станут следить за домовыми чатами MAX

Представители госжилинспекций станут администрировать домовые чаты в мессенджере Max, сообщила пресс-служба Минстроя России.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин ранее сообщил, что до конца 2025 года все домовые чаты нужно перевести в российский мессенджер МАХ. Каждый многоквартирный дом должен создать чат и перевести на него все то, что находилось в Telegram и WhatsApp, пояснил он.

«Предполагается, что в качестве владельцев таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора, что позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании», — рассказали «Российской газете» в Минстрое.

В ведомстве уточнили, что делается это для быстрого, безопасного и удобного взаимодействие между собственниками квартир, управляющими компаниями (УК) и городскими службами.

Выбор платформы MAX объясняется обеспечением безопасной цифровой среды при оказании жилищно-коммунальных услуг. В чатах, подчеркивают в Минстрое, интегрированы средства защиты и инструменты противодействия мошенникам, а также полезные для граждан отраслевые сервисы.