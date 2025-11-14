НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минцифры запустит эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

Источник:
РИА Новости
327 0

Минцифры проведет эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, заявил замглавы министерства Олег Качанов.

«Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплейсами», — сказал Качанов РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСухое или сладкое: чем отличаются вина

По его словам, если эксперимент увенчается успехом, такой способ реализации отечественной алкогольной продукции может быть полноценно запущен к концу следующего года.

Качанов отметил, что вопрос дистанционной продажи вина рассматривается не первый год, но есть несколько ограничений. Главное из них — подтверждение возраста покупателя. 

Это можно будет сделать с помощью прямой биометрии в ЕБС, а также фотографии в цифровом документе, подтвержденной в этой системе, пообещал замминистра. 

Еще по теме
Стартует главная распродажа года 11.11
Китай отменил ограничения на американский импорт
Распродажа 11.11: когда начнется и как пройдет
Wildberries запустил доставку дронами
смотреть все
Экономика #Торговля #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
44
Киев погрузился во тьму после российских ударов
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
22
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
19
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене
17
НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины