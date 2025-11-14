Минцифры запустит эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

Минцифры проведет эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, заявил замглавы министерства Олег Качанов.

«Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплейсами», — сказал Качанов РИА Новости.

По его словам, если эксперимент увенчается успехом, такой способ реализации отечественной алкогольной продукции может быть полноценно запущен к концу следующего года.

Качанов отметил, что вопрос дистанционной продажи вина рассматривается не первый год, но есть несколько ограничений. Главное из них — подтверждение возраста покупателя.

Это можно будет сделать с помощью прямой биометрии в ЕБС, а также фотографии в цифровом документе, подтвержденной в этой системе, пообещал замминистра.