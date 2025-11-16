Убежища для инопланетян нашли на Марсе

Китайские планетологи из Шэньчжэньского университета нашли на Марсе восемь пещер, которые могли бы стать убежищами для землян или представителей инопланетных цивилизаций.

«Эти провалы могут быть первыми зафиксированными карстовыми пещерами на Марсе — они представляют собой входы, возникшие из-за растворения легкорастворимых пород», — приводит журнал The Astrophysical Journal Letters отчет китайских ученых.

По их мнению, эти пещеры вполне могли быть укрытыми для марсиан, представителей инопланетных цивилизаций, а также могут стать естественными убежищами для землян, которые прилетят на Красную планету.

Пещеры расположены в регионе Гебрус Валлес на северо-западе Марса. Они выглядят как глубокие почти круглые провалы, следовательно, образованы не вулканической активностью, а растворением горных пород древней водой.