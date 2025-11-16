Найден способ испытать оргазм без секса и мастурбации

Женщины могут испытывать оргазм во время физических упражнений и спортивных тренировок, доказали ученые из Центра сексуального здоровья при Университете Индианы (США).

Исследователи взяли глубинные интервью у женщин, которые в ходе тренировок испытывали физиологические реакции, похожие на сексуальное возбуждение. Они рассказали, что впервые столкнулись с необычными ощущениями еще детстве. Став взрослыми, они поняли, что эти ощущения очень похожи на оргазм.

Подобные ощущения чаще всего возникают при упражнениях на пресс, подъеме по канату и работе с весами, приводит журнал Archives of Sexual Behavior отчет ученых под руководством профессора Дебби Хербеник.

Участницы опроса признались, что поначалу испытывали стеснение — особенно если это происходило в общественных местах, например в спортзале, — но впоследствии воспринимали такие реакции как естественные и даже мотивирующие.

Ученые считают, что этот феномен носит физиологический характер и не требует сексуальных фантазий или стимуляции. Большинство опрошенных женщин отмечали полное отсутствие эротических мыслей во время тренировки.

Пока неизвестно, какие именно механизмы лежат в основе этого феномена. Предполагается, что ключевую роль играют напряжение мышц таза и активация симпатической нервной системы.