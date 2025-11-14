НАВЕРХ
Хайтек
OnePlus представила глобальную версию флагмана OnePlus 15

Источник:
Sibnet.ru
oneplus 15
Фото: © oneplus.com

Китайская компания OnePlus начала продавать глобальную версию своего флагманского смартфона OnePlus 15 за пределами Китая. Цены для внешних рынков оказались заметно выше, чем на родине.

Топовый OnePlus с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 165-герцовым дисплеем был представлен в Китае в конце октября. Устройство позиционировалось как геймерское благодаря сетевому чипу G2, призванному уменьшить пинг в онлайн-играх и обеспечить большую стабильность Wi-Fi и сотовой связи.

Цена на «пятнашку» на родине начинаются от 3999 юаней (около 44 500 рублей или 560 долларов). Глобальная версия при той же начинке оказалась дороже: в США – от 900 долларов (72 630 рублей), в Европе – от 950 евро (89 260 рублей), в Индии – 73 000 рупий (66 390 рублей).

HONOR анонсировала свой ответ iPhone Air

Смартфон доступен в трех цветах и продается без зарядного устройства. В комплекте идет только кабель USB-A на USB-C, скрепка для симки и документация.

Хайтек #Смартфоны
