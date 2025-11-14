OnePlus представила глобальную версию флагмана OnePlus 15

Китайская компания OnePlus начала продавать глобальную версию своего флагманского смартфона OnePlus 15 за пределами Китая. Цены для внешних рынков оказались заметно выше, чем на родине.

Топовый OnePlus с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 165-герцовым дисплеем был представлен в Китае в конце октября. Устройство позиционировалось как геймерское благодаря сетевому чипу G2, призванному уменьшить пинг в онлайн-играх и обеспечить большую стабильность Wi-Fi и сотовой связи.

Цена на «пятнашку» на родине начинаются от 3999 юаней (около 44 500 рублей или 560 долларов). Глобальная версия при той же начинке оказалась дороже: в США – от 900 долларов (72 630 рублей), в Европе – от 950 евро (89 260 рублей), в Индии – 73 000 рупий (66 390 рублей).

Смартфон доступен в трех цветах и продается без зарядного устройства. В комплекте идет только кабель USB-A на USB-C, скрепка для симки и документация.