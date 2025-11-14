НАВЕРХ
МВД разработает рейтинг автошкол

Автоледи ФСИН
Фото: © Sibnet.ru

МВД займется разработкой показателей эффективности автошкол, соответствующий законопроект принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте парламента. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Изменения внесены в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения». Список показателей будет включать итоги сдачи экзаменов и сведения об аварийных ситуациях, в которых оказались выпускники.

Рейтинг будет публиковаться в открытом доступе на сайте МВД, чтобы потенциальные автомобилисты смогли оценить качество подготовки в каждом учебном заведении. Кроме того, начинающие водители смогут оставлять отзывы о своем обучении. 

Сейчас автошколы часто выбирают по рекомендациям друзей и знакомых, что не всегда гарантирует высокое качество обучения, отметили разработчики документа. Введение государственного рейтинга позволит создать более объективные критерии оценки.

По данным ГИБДД, в России в настоящее время действует порядка 7,5 тысячи автошкол, из них 5,9 тысячи готовят на категорию B. При этом в 2024 году только 14% кандидатов в водители сдавали практический экзамен с первого раза.

Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Авто #Автоправо
