МТС обязали вернуть абонентам архивные тарифы

Компания МТС предложит 30 миллионам абонентов, которым весной 2024 года повысили тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень. Оператор согласился исполнить соответствующее предписание Федеральной антимонопольной службы.

МТС в апреле — мае 2024 года повысил стоимость услуг на 8% для 30 миллионов своих абонентов. ФАС установила, что повышение являлось экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей.

Оператор пытался оспорить решение антимонопольной службы, но Арбитражный суд Москвы встал на сторону ведомства, после чего МТС предложили антимонопольной службе заключить мировое соглашение.

«Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение», — говорится в сообщении ведомства.

Так, абоненты смогут вернуться на архивные тарифы, получить кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг.

Хайтек #Интернет
