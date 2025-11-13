«Мисс Чили» поразила экстремальными звуками. ВИДЕО

Модель Игнасиа Фернандес стала победительницей конкурса «Мисс Чили», национального этапа «Мисс мира». Девушка поразила жюри, зрителей, а затем и Сеть мощным «рычащим» вокалом.

Фернандес на выступлении в шоу талантов исполнила композицию в стиле дэт-метал (экстремальный поджанр с искаженным звуком и скоростной техникой). Девушка владеет гроулингом — экстремальным диафрагмальным басом.

«Я боялась, что это сочтут странным. Но решила быть собой — и это сработало», — делилась девушка в соцсетях.

Жюри сначала включило Фернандес в топ-20, а затем объявило «Мисс Чили — 2025». Теперь необычная красавица будет участвовать в конкурсе «Мисс мира».

Фернандес представляла Лас Кондес, один из районов Сантьяго. Она — вокалистка группы прогрессив-дэт-метал группы Decessus.