Евросоюз выдал Украине кредит российскими деньгами

Еврокомиссия предоставила Украине около 6 миллиардов евро за счет доходов от российских замороженных активов, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Я приветствую обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года», — сказала председатель ЕК во время выступления в Европарламенте, видео мероприятия доступно на YouTube.

Из общей суммы кредита 4,1 миллиарда выделены по программе ERA Loans, погашение будет происходить за счет доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе. Еще 1,9 миллиарда евро — на основе грантового механизма Ukraine Facility.

Страны Запада в феврале 2022 года заморозили 190 миллиардов евро российских активов, большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Программа G7 по выдаче кредитов Украине включает 45 миллиардов евро.