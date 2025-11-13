НАВЕРХ
Автомобиль Chery попытался подняться по лестнице. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
660 0
Chery Fengyun X3L
Фото: © Chery

Внедорожник Chery Fengyun X3L попытался проехать по Лестнице в небо на горе Тяньмэнь и едва не свалился с нее.

Во время подъема автомобиль остановился, затем откатился назад и разрушил ограждение, отделяющее Лестницу в небо от дикого горного склона. Chery пообещала компенсировать ущерб.

«Экстремальные испытания Fengyun X3L в живописном районе горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе были прерваны из-за непредвиденного происшествия, что привлекло всеобщее внимание. Мы приносим искренние извинения», — говорится в сообщении компании.

Fengyun X3L — компактный внедорожник с гибридной установкой, который Chery представила летом 2025 года. Новинка сочетает бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с электрической системой, обеспечивающей до 150 километров пробега на чистой электротяге.

«Лестница в небо» — популярный туристический аттракцион на горе Тяньмэнь в провинции Хунанькоторый включает 999 ступеней, ведущих к естественной арке «Небесные врата».

