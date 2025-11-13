Триллер «Искупление» с Безруковым стартовал в прокате

Черно-белый мистический триллер «Искупление» с Сергеем Безруковым в главной роли 13 ноября вышел в российских прокат.

Действие картины происходит в отдаленной деревушке, куда после русско-турецкой войны 1877–1878 годов возвращается солдат. Вместо радушного ветеран сталкивается с недоверием односельчан, которые считают, что его сын одержим дьяволом и виновен в их бедах.

«Искупление» – второй полнометражный фильм 36-летнего режиссера Константина Еронина. Помимо Сергея Безрукова, ему удалось заинтересовать сценарием Виктора Сухорукова и Никиту Кологривого, актерскую игру которых отмечают большинство посмотревших фильм критиков.

Картину снимали сразу два оператора Никита Горелкин и Егор Панковский, которые также стали соавторами сценария. В одной из ролей задействован рэпер Хаски, которому Еронин ранее снял несколько клипов.

На «Кинопоиске» картина имеет рейтинг 7.0 на основе 813 оценок и три зрительские рецензии, все из которых положительные.