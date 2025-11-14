НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Корабли России и Мьянмы отработают борьбу с пиратами

Источник:
Sibnet.ru
302 0
ВМФ России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российско-мьянманское военно-морское учение «Марумекс-2025» пройдут в пятницу, 14 ноября в Андаманском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома", вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения "Марумекс-2025"», — сказано в сообщении.

Накануне прошла церемония открытия учений, после чего стороны согласовали совместные действия. Предстоит отработать управление силами при совместном маневрировании, поиске и слежении за подводными лодками, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими и торпедными стрельбами.

Кроме того, группы антитеррора обеих стран примут участие в досмотровых действиях и отработают освобождение судна, захваченного «пиратами».

«Основной целью учения является всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии», — отметила пресс-служба ТОФ.

Еще по теме
НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины
Более шести миллионов мужчин скрываются на Украине от мобилизации
Генсек НАТО призвал к длительной борьбе с Россией
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
44
Киев погрузился во тьму после российских ударов
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
22
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
19
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене
17
НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины