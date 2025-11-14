Российско-мьянманское военно-морское учение «Марумекс-2025» пройдут в пятницу, 14 ноября в Андаманском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома", вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения "Марумекс-2025"», — сказано в сообщении.

Накануне прошла церемония открытия учений, после чего стороны согласовали совместные действия. Предстоит отработать управление силами при совместном маневрировании, поиске и слежении за подводными лодками, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими и торпедными стрельбами.

Кроме того, группы антитеррора обеих стран примут участие в досмотровых действиях и отработают освобождение судна, захваченного «пиратами».

«Основной целью учения является всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии», — отметила пресс-служба ТОФ.