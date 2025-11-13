НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Цена автомобиля в России установила рекорд

Источник:
Sibnet.ru
448 2
Автосалон
Фото: © Sibnet.ru

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 3,43 миллиона рублей по итогам октября 2025 года, это рекордный показатель за всю историю, сообщило агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена новой легковушки уже 15 месяцев подряд (с августа 2024 года) превышает 3 миллиона рублей. По сравнению с 2021 годом рост этого показателя превысил 60%, а за последние пять лет оказался двукратным.

Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в октябре тоже оказалась рекордной и достигла 1,23 миллиона рублей. Показатель с июля 2023 года держится на отметке выше 1 миллиона рублей.

Аналитики фиксируют повышение цен на вторичном рынке более чем на 70% с 2021 года и не менее 100% — за последние пять лет.

Стоимость машин разгоняют новости об изменении утилизационного сбора на импортируемые машины и его грядущей индексации, отметил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Еще по теме
Продажу Lada Largus ограничили из-за проблем с рулем
На сколько дешевеет автомобиль за три года
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Эксперт научил «на глаз» определять реальный пробег автомобиля
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (2)
Картина дня
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против РФ
Густой туман помог российским военным войти в Покровск
Банки начнут проверять двойные переводы по СБП
Цена автомобиля в России установила рекорд
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
44
Киев погрузился во тьму после российских ударов
25
Российским заводам разрешат разбавлять бензин
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
22
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
19
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене