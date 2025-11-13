Цена автомобиля в России установила рекорд

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 3,43 миллиона рублей по итогам октября 2025 года, это рекордный показатель за всю историю, сообщило агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена новой легковушки уже 15 месяцев подряд (с августа 2024 года) превышает 3 миллиона рублей. По сравнению с 2021 годом рост этого показателя превысил 60%, а за последние пять лет оказался двукратным.

Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в октябре тоже оказалась рекордной и достигла 1,23 миллиона рублей. Показатель с июля 2023 года держится на отметке выше 1 миллиона рублей.

Аналитики фиксируют повышение цен на вторичном рынке более чем на 70% с 2021 года и не менее 100% — за последние пять лет.

Стоимость машин разгоняют новости об изменении утилизационного сбора на импортируемые машины и его грядущей индексации, отметил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.