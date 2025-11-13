НАВЕРХ
Россияне увидят аномальные полярные сияния

Область интенсивных полярных сияний формируется над всей территорией России из-за мощнейшей магнитной бури, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Предстоящей ночью жители европейской части страны смогут наблюдать полярные сияния как минимум с широты 50 градусов и выше. Для понимания — 50-я параллель проходит по всему югу России.

Космические аппараты на орбите Земли в настоящее время регистрируют исключительно высокую плотность и температуру плазмы, показатели превышают обычные в десятки раз. Индекс интенсивности сияний уже превысил верхний порог шкалы в 10 единиц.

Накануне на Земле разразилась исключительно сильная магнитная буря с уровнем G4.66. Она связана с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, выброшенных Солнцем на днях.

Далее по Земле может ударить основной из трех плазменных выбросов с рекордной за последний год мощностью X5.15. Пик плазменного воздействия ожидается в ближайшие сутки. 

Наука #Космос
