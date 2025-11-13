НАВЕРХ
Что можно и нельзя 13 ноября: приметы на Никодимов день

13 ноября опасались нечисти, спасти от нее могла молитва в церкви
Никодимов день отмечается в православном календаре 13 ноября. Согласно народным приметам, 13 ноября особенно велик риск столкновения с потусторонними силами, поэтому наши предки избегали общения с незнакомцами и старались никого не впускать в дом.

Нельзя было в эту дату брать в долг или одалживать деньги — считалось, что так можно «отдать» свое благополучие. Также не советовали начинать новые важные дела — согласно приметам, успеха в этом случае не видать.

Запрещалось в этот день рано вставать, иначе можно сильно заболеть. Не выносили мусор после заката — так можно было вынести из дома счастье. Сон, который снился на 13 ноября, считался вещим, он сбывался через две недели.

Также 13 ноября нельзя было совершать крупные покупки и тратить деньги без необходимости — появлялся риск впасть в нищету. Запрещалось нарушать тишину в доме — это знак неуважения к святым Спиридону и Никодиму, которые являлись покровителями домашнего очага.

Крестьяне 13 ноября также внимательно наблюдали за погодными приметами. Например, если снегири начали петь — ожидаются скорые морозы. Воробьи активно чирикают — температура скоро повысится. Если солнце сильно греет в полдень, три дня будет сильный ветер.

