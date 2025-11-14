НАВЕРХ
Что можно и нельзя 14 ноября: приметы на Кузьминки

14 ноября было принято готовить блюда из кур
Фото: © U.S. Department of Agriculture

День Кузьмы и Демьяна, или просто Кузьминки отмечается в народном календаре 14 ноября. Согласно приметам, в эту дату нельзя начинать важные дела, одалживать кухонную утварь и отказывать в милостыне.

Традиционно 14 ноября называли Куриными именинами. В этот день было принято резать кур, однако перед этим их несли в церковь, где пернатых освящал батюшка. Считалось, что все члены семьи в этот должны поесть куриного супа, тогда год будет сытным.

Нельзя было отказывать в милостыне. Подать нищему — значит обезопасить себя от грядущих лишений. Однако смотреть нуждающемуся человеку в глаза запрещали, чтобы не перетянуть его беду.

Также 14 ноября нельзя заниматься рукоделием, вязать и шить, а незамужним девушкам — грустить и проводить вечер в одиночестве. Юные барышни обращались к святым Кузьме и Демьяну с просьбами о крепкой и счастливой семейной жизни.

На Кузьминки приходилось окончание традиционного свадебного сезона в деревнях. В этот день доигрывали последние свадьбы в году, после чего бракосочетания не совершали до самой Масленицы.

По погодным приметам, если 14 ноября идет снег, весной будет сильное половодье. Теплый день — к теплой зиме. Петух стоит на одной ноге — жди скорых морозов. Кошка мяукает — в доме будет благополучие. Кстати, кошек в этот день запрещалось выгонять из дома.

