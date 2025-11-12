Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма

Папа Римский Лев XIV составил топ своих самых любимых фильмов. Кинокартинам из 21 века в нем места не нашлось.

Видео, в котором глава католической церкви назвал свои любимые фильмы, пресс-служба Ватикана распространила накануне встречи понтифика с голливудскими звездами. 15 ноября Папа встретится с делегацией, в которую вошли Кейт Бланшетт, Крис Пайн, Вигго Мортенсен, Элисон Бри, Дэйв Франко и Моника Беллуччи. Впрочем, никто из них не приложил руку к любимым фильмам Льва XIV, пишет The Hollywood Reporter.

В четверку самых любимых кинокартин лидера католического мира вошли:

«Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры (1946) «Звуки музыки» Роберта Уайза (1965) «Обыкновенные люди» Роберта Редфорда (1980) «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи (1997)

Три из четырех этих картин (кроме фильма Капры) получили премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лента «Эта замечательная жизнь» провалилась в прокате, но со временем стала главным рождественским фильмом США и вошла в топ величайших картин по версии Американского института кино.

«Кинопоиск» запустил систему рекомендаций на основе ИИ