Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма

Папа Римский Лев XIV составил топ своих самых любимых фильмов. Кинокартинам из 21 века в нем места не нашлось.
Видео, в котором глава католической церкви назвал свои любимые фильмы, пресс-служба Ватикана распространила накануне встречи понтифика с голливудскими звездами. 15 ноября Папа встретится с делегацией, в которую вошли Кейт Бланшетт, Крис Пайн, Вигго Мортенсен, Элисон Бри, Дэйв Франко и Моника Беллуччи. Впрочем, никто из них не приложил руку к любимым фильмам Льва XIV, пишет The Hollywood Reporter.
В четверку самых любимых кинокартин лидера католического мира вошли:
- «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры (1946)
- «Звуки музыки» Роберта Уайза (1965)
- «Обыкновенные люди» Роберта Редфорда (1980)
- «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи (1997)
Три из четырех этих картин (кроме фильма Капры) получили премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лента «Эта замечательная жизнь» провалилась в прокате, но со временем стала главным рождественским фильмом США и вошла в топ величайших картин по версии Американского института кино.