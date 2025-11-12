НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма

Источник:
The Hollywood Reporter
3744 0
Папа Римский Лев XIV
Фото: Edgar Beltrán, The Pillar  / CC BY-SA 4.0

Папа Римский Лев XIV составил топ своих самых любимых фильмов. Кинокартинам из 21 века в нем места не нашлось.

Видео, в котором глава католической церкви назвал свои любимые фильмы, пресс-служба Ватикана распространила накануне встречи понтифика с голливудскими звездами. 15 ноября Папа встретится с делегацией, в которую вошли Кейт Бланшетт, Крис Пайн, Вигго Мортенсен, Элисон Бри, Дэйв Франко и Моника Беллуччи. Впрочем, никто из них не приложил руку к любимым фильмам Льва XIV, пишет The Hollywood Reporter.

В четверку самых любимых кинокартин лидера католического мира вошли:

  1. «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры (1946)
  2. «Звуки музыки» Роберта Уайза (1965)
  3. «Обыкновенные люди» Роберта Редфорда (1980)
  4. «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи (1997)

Три из четырех этих картин (кроме фильма Капры) получили премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лента «Эта замечательная жизнь» провалилась в прокате, но со временем стала главным рождественским фильмом США и вошла в топ величайших картин по версии Американского института кино.

«Кинопоиск» запустил систему рекомендаций на основе ИИ

Еще по теме
Триллер «Искупление» с Безруковым стартовал в прокате
Лариса Долина перепела хит Инстасамки «За деньги — да»
Показы фильма «Хищник: Планета смерти» стартовали в России
Антиутопию «V – значит вендетта» превратят в сериал
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Картина дня
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против РФ
Густой туман помог российским военным войти в Покровск
Банки начнут проверять двойные переводы по СБП
Цена автомобиля в России установила рекорд
Самое обсуждаемое
44
Киев погрузился во тьму после российских ударов
25
Российским заводам разрешат разбавлять бензин
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
22
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
19
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене