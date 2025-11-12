НАВЕРХ
Магнитная буря планетарного масштаба разразилась на Земле

Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба зарегистрирована средствами контроля геомагнитной обстановки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Буря разразилась в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней, отмечается в сообщении.

«В окрестностях Земли регистрируются исключительно высокие плотность и температура плазмы, превышающие обычные в десятки раз, а также очень большие значения индукции магнитного поля, находящиеся на уровне исторических пиков», — подчеркнули ученые.

Текущий уровень события составляет G4.66, буря почти достигла максимального уровня G5. При этом исследователи предупредили, что современные модели не способны корректно обсчитывать подобные экстремальные события.

Далее по Земле может ударить основной из трех солнечных выбросов, которые были зарегистрированы ранее. Таким образом, пик плазменного воздействия на Землю может прийтись на ближайшие несколько дней.

