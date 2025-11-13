Прокуратура потребует смертной казни для экс-премьера Бангладеш

Трибунал по уголовным делам Бангладеш в четверг, 13 ноября огласит приговор бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине. Обвинение требует для нее смертной казни.

В июле 2024 года Бангладеш охватили протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы. В результате стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тысячи человек. 5 августа Хасина ушла в отставку и улетела в Индию.

«Бывший премьер-министр несет ответственность за многочисленные убийства, акты геноцида и преступления против человечности, совершенные в стране за последнее 16,5 года ее пребывания в должности», — заявил генеральный прокурор Бангладеш Мухаммад Таджул Ислам.

Прокуратура страны потребовала приговорить Хасин к смертной казни, приводит портал bdnews24 заявление Ислама. Власти страны потребовали от Индии ее выдачи в руки правосудия.

Бангладеш сейчас руководит временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.