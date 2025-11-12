НАВЕРХ
Шмели научились читать азбуку Морзе

Источник:
Biology Letters
Шмель
Фото: gailhampshire / CC BY 2.0

Насекомые способны различать длительность визуальных стимулов и использовать эту информацию для поиска пищи, выяснили ученые Лондонского университета королевы Марии. В ходе эксперимента они обучили шмелей читать азбуку Морзе.

Ранее считалось, что умение отличать короткие и длинные световые вспышки («точки» и «тире» в азбуке Морзе) есть только у людей и некоторых позвоночных, включая макак и голубей, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Biology Letters.

Эксперимент проводился на шмелях Bombus terrestris. Ученые создали специальный лабиринт, в каждой комнате которого насекомым показывали два мигающих круга — один с короткой вспышкой, другой с длинной.

Один круг был связан с сахарным раствором, второй — с горьким веществом, неприятным для шмелей. Положение сигналов меняли каждый раз, чтобы исключить возможность запоминания пространственного расположения.

После обучения шмелей проверяли: источники света мигали без предоставления награды. Однако большинство особей уверенно выбирали тот тип вспышки, который ранее сопровождался сахаром. Тем самым было доказано, что они «считывали» световые сигналы Морзе.

Пока неясно, какие механизмы используют шмели для этой способности. Ученые полагают, что она может быть связана с внутренними инструментами восприятия времени, которые помогают насекомым ориентироваться в пространстве.

