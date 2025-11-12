ХК «Сибирь» подписал до конца сезона нападающего Лещенко

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал полноценный контракт с форвардом Вячеславом Лещенко. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Пробный контракт с игроком был заключен 2 ноября. С тех пор он провел за «снежинок» три игры и отметился одной заброшенной шайбой в матче со «Спартаком».

Всего на счету Лещенко 528 матчей в КХЛ и 203 набранных очка (101+102).

Форвад дебютировал в МХЛ за «Мытищинских Атлантов», а 6 сентября 2014 провел первый матч в КХЛ за «Атлант». За свою карьеру 30-летний нападающий успел поиграть за «Спартак», «Ак Барс», «Сочи», «Куньлунь Ред Стар», «Витязь», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

В 2015 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.