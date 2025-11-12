HONOR анонсировала свой ответ iPhone Air

Китайская компания HONOR анонсировала скорый выход на рынок сверхтонких смартфонов 500 серии. Еще один ответ на iPhone Air будет иметь рекордную автономность и большее количество камер.

Официальный анонс в соцсети Weibo не затрагивает характеристики устройства. Будущим владельцам лишь обещают «бескомпромиссную производительность и революционное время автономной работы» устройства. Однако, благодаря инсайдеру Digital Chat Station, данные о «начинке» гаджета утекли еще до презентации.

Предварительно известно, что стандартный HONOR 500 будет иметь две камеры, а Pro версия – три, что уже выгодно отличает смартфон от конкурента из Купертино. Отличия касаются и процессоров: младшая модель работает на Snapdragon 8s Gen 4, «прошка» – на Snapdragon 8 Elite.

При этом обе модели получат 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 герц и аккумулятор емкостью 8000 мАч, что в 2,5 раза больше, чем у iPhone Air.

Насколько тонким будет HONOR 500 станет известно на официальной презентации, которая должна состояться до конца ноября. На ней же объявят и цены.