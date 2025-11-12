НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

HONOR анонсировала свой ответ iPhone Air

Источник:
Sibnet.ru
714 0
Фото: © Digital Chat Station

Китайская компания HONOR анонсировала скорый выход на рынок сверхтонких смартфонов 500 серии. Еще один ответ на iPhone Air будет иметь рекордную автономность и большее количество камер.

Официальный анонс в соцсети Weibo не затрагивает характеристики устройства. Будущим владельцам лишь обещают «бескомпромиссную производительность и революционное время автономной работы» устройства. Однако, благодаря инсайдеру Digital Chat Station, данные о «начинке» гаджета утекли еще до презентации.

Предварительно известно, что стандартный HONOR 500 будет иметь две камеры, а Pro версия – три, что уже выгодно отличает смартфон от конкурента из Купертино. Отличия касаются и процессоров: младшая модель работает на Snapdragon 8s Gen 4, «прошка» – на Snapdragon 8 Elite.

При этом обе модели получат 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 герц и аккумулятор емкостью 8000 мАч, что в 2,5 раза больше, чем у iPhone Air.

Huawei представила свой самый тонкий смартфон Mate 70 Air

Насколько тонким будет HONOR 500 станет известно на официальной презентации, которая должна состояться до конца ноября. На ней же объявят и цены.

Еще по теме
Google «научила» людей на фото улыбаться и не моргать
Почему компьютерные вирусы называются вирусами
Разрешения и приложения: почему смартфон нагревается
Huawei представила свой самый тонкий смартфон Mate 70 Air
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
10532
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9835
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28520
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
45840
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133945
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132503
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
165959
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155589
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2760412
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181544
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

зашлём три фуры кружевных трусиков ... всё теплее будет

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога