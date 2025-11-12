Вучич заявил о приближении войны между Европой и Россией

Все готовятся к возможному прямому вооруженному конфликту Европы с Россией, в том числе и Сербия, заявил сербский президент Александр Вучич.

Вучич прокомментировал слова начальника Генерального штаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года».

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — приводит РБК слова Вучича, сказанные им в эфире телеканала Pink.

Он отметил, что Сербия оказалась «между молотом и наковальней» в контексте преследуемых государствами Запада и Россией целей.

Вучич и ранее заявлял, что европейские политики видят в Москве врага и в соответствующей атмосфере формируют правительства, так же был собран и действующий состав Еврокомиссии.

Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией

По его словам, никто не готов воевать с Россией «на земле», и западные страны хотели бы вести войну дистанционно.

«Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Западные страны не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть», — считает президент Сербии.