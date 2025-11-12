НАВЕРХ
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене

Фото: © t.me/rozetked

Первый российский антропоморфный робот AIDOL упал на сцене во время официальной презентации. Конфуз произошел под музыку из фильма «Рокки».

По замыслу организаторов, робот должен был самостоятельно подойти выйти на сцену и поприветствовать зрителей, помахав им рукой. В целом, машина справилась с этой задачей, однако, уже опустив руку после приветствия, робот попытался сделать еще несколько шагов и упал.

На помощь андроиду поспешили двое сопровождавших его мужчин. Они спешно подняли робота и утащили за кулисы, после чего пространство сцены завесили черной тряпкой.

Разработчики робота сообщили агентству ТАСС, что их детище обладает тремя основными человеческими навыками: робот может самостоятельно ходить со скоростью до 6 километров в час, переносить предметы весом до 10 килограммов и коммуницировать с людьми, выражая эмоции.

Машина весит около 95 килограммов и способна работать до 6 часов на одном заряде. Разработчики считают, что андроид может найти применение в различных сферах: на производстве, в логистике или в публичных пространствах, например, в банках или аэропортах.

Стоимость такого робота, по данным источников РИА Новости, может составлять 100 до 300 миллионов рублей.

