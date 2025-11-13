НАВЕРХ
Показы фильма «Хищник: Планета смерти» стартовали в России

Sibnet.ru
Российские кинотеатры с 13 ноября начинают неофициальные показы фильма «Хищник: Планета смерти». Лента стала самой прибыльной частью франшизы и с большой вероятностью получит сиквел.

В отличие от других картин этой серии, «Планета смерти» показывает историю не глазами людей, а от лица молодого хищника Дека, изгнанного из клана и стремящегося во что бы то ни стало доказать отцу свою правоту и значимость. Он отправляется на полную опасностей планету Калиск, где встречает загадочную девушку Тию.

Главные роли в фильме исполнили Димитриус Коломатанги и Эль Фаннинг. Режиссером «Планеты смерти» стал Дэн Трахтенберг, снявший до этого два фильма франшизы: «Хищник: Добыча» и анимационный «Хищник: Убийца убийц».

Новый «Хищник» крайне удачно стартовал в зарубежном прокате. За первый уик-энд картина собрала 80 миллионов долларов при бюджете 105 миллионов и получила 85% свежести на сайте Rotten Tomatoes. Критики уверены, что «Планета смерти» соберет внушительную кассу и получит продолжение, тем более, что концовка фильма оставляет задел для сиквела.

Первый фильм этой франшизы с Арнольдом Шварценеггером вышел в 1987 году и собрал около 100 миллионов долларов при 15-миллионном бюджете. Фильм стал культовым для нескольких поколений зрителей и заложил основу для нескольких продолжений и кроссоверов с «Чужими».

