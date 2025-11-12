НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Казахстана прилетит в Москву

Источник:
Sibnet.ru
720 1
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Фото: © akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств обсудят сотрудничество и подпишут ряд соглашений.

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Также Путин и Токаев в режиме видеоконференции планируют обратиться к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум будет проходить в казахстанском городе Уральске.

Ожидается, что в ходе визита Токаева в российскую столицу будет подписан ряд важных документов, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Казахстан впервые перегнал Россию по ВВП на душу населения
Еще по теме
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против России
МИД заявил об исчерпании Украиной ресурсов для боевых действий
Киев притормозил атаки на русский язык из‑за давления ЕС
Новый президент Сирии попросил Россию о поддержке
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (1)
Картина дня
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против РФ
Густой туман помог российским военным войти в Покровск
Банки начнут проверять двойные переводы по СБП
Цена автомобиля в России установила рекорд
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

зашлём три фуры кружевных трусиков ... всё теплее будет

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога