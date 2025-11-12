Президент Казахстана прилетит в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств обсудят сотрудничество и подпишут ряд соглашений.

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Также Путин и Токаев в режиме видеоконференции планируют обратиться к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум будет проходить в казахстанском городе Уральске.

Ожидается, что в ходе визита Токаева в российскую столицу будет подписан ряд важных документов, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.