Операторы связи запустили «период охлаждения» для сим-карт

Операторы связи запустили в тестовом режиме 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за границы, сообщило Минцифры в своем телеграм-канале. Изменения вводятся для борьбы с украинскими беспилотниками.

«При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться», — говорится в сообщении.

Период охлаждения также вводится, если сим-карта была не активна на протяжении 72 часов. Оповещение о блокировке придет в виде СМС, где будет рассказано о способах снятия блокировки.

Восстановить доступ к мобильному интернету и СМС можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора. Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону.