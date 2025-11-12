Сильная магнитная буря обрушится на Землю

«Сильные» и «очень сильные» магнитные колебания, вызванные приходом к Земле облаков плазмы, ожидаются в ночь или утром в среду, 12 ноября, сообщили лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН.

Результаты повторных расчетов подтвердили приход к Земле двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября. Как показали модельные расчеты, между двумя ударами будет интервал в несколько часов.

По данным ученых, первое событие вызовет бури уровня G1-G2, а также интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли. Второе наиболее сильное облако сформирует пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4 и ударит по планете ночью или рано утром 12 ноября.

В 2025 году буря уровня G4 наблюдались только два раза — 1 января и 1 июня. При этом астрофизики считают, что возможность усиления магнитной бури до высшего уровня G5 «совершенно не рассматривается и может возникнуть лишь в исключительном случае».

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно», а G1 — «слабо».