Выпускников медвузов обязали проходить отработку после учебы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отработках для выпускников медицинских вузов. Документ опубликован в системе «Законотворчество».

Согласно документу, Минздрав установит перечень специальностей, по которым после завершения обучения выпускники будут работать в муниципальных и государственных медучреждениях под руководством наставника.

Конкретный срок наставничества определит Минздрав с учетом специальности или места нахождения организации. Отработка будет длиться максимум до трех лет в зависимости от специальности.

Студенты, которые нарушат условия договора о целевом обучении, будут платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф.