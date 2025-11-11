НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Выпускников медвузов обязали проходить отработку после учебы

Источник:
Sibnet.ru
920 1
Тогучинская районная больница
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отработках для выпускников медицинских вузов. Документ опубликован в системе «Законотворчество».

Согласно документу, Минздрав установит перечень специальностей, по которым после завершения обучения выпускники будут работать в муниципальных и государственных медучреждениях под руководством наставника.

Конкретный срок наставничества определит Минздрав с учетом специальности или места нахождения организации. Отработка будет длиться максимум до трех лет в зависимости от специальности.

Студенты, которые нарушат условия договора о целевом обучении, будут платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф.

Регистр беременных женщин запустят в России
Еще по теме
Случайные письма: как стать судебным присяжным
Возраст уголовной ответственности за диверсии снизили до 14 лет
Закон о преследовании преступников за рубежом вступил в силу
Новые штрафы в сфере ЖКХ появились в России
смотреть все
Жизнь #Законы #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

зашлём три фуры кружевных трусиков ... всё теплее будет

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога