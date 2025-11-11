Экстремальная вспышка зафиксирована на Солнце

Мощнейшая вспышка уровня X5.16 произошла на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Она стала крупнейшей с октября 2024 года.

«Первые визуальные кадры подтверждают взрыв исключительной силы — активная область вся залита излучением. Не видно даже деталей события», — говорится в сообщении.

Экстремальная вспышка находится в зоне влияния на Землю, по потоку излучения космическое событие в три-пять раз превышает все вспышки этого года, а по энергии — в 10-20 раз, отметили исследователи.

Всего за минувшие сутки на Солнце произошло около 15 вспышек, одна из которых также достигла высшего балла — X1.2. Согласно расчетам, плазменное облако от этой вспышки может ударить по Земле 11-12 ноября.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий — A, B, C, M и X. Первая категория соответствует силе десять нановатт на квадратный метр на земной орбите. Каждый последующий класс означает увеличение в десять раз.

Считается, что солнечные вспышки влияют на самочувствие у метеозависимых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. В зоне риска люди с гипертонией, а также болезнями сердца и сосудов.