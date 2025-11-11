Россия ударила по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

ВКС России в ответ на провокацию Киева с попыткой угона МиГ-31 нанесли гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» удар по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16», — говорится в сообщении

Ранее ЦОС ФСБ заявил о сорванной операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Самолет предполагалось использовать в провокации против крупнейшей авиабазы НАТО в Румынии.

Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить по 3 миллиона долларов и предоставить гражданство западной страны.