НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия ударила по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

Источник:
Sibnet.ru
2668 11

ВКС России в ответ на провокацию Киева с попыткой угона МиГ-31 нанесли гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» удар по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16», — говорится в сообщении

Ранее ЦОС ФСБ заявил о сорванной операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Самолет предполагалось использовать в провокации против крупнейшей авиабазы НАТО в Румынии. 

Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить по 3 миллиона долларов и предоставить гражданство западной страны.

Тема: Военная операция на Украине
Густой туман помог российским военным войти в Покровск
МИД заявил об исчерпании Украиной ресурсов для боевых действий
НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины
Киев погрузился во тьму после российских ударов
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
44
Киев погрузился во тьму после российских ударов
25
Российским заводам разрешат разбавлять бензин
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
22
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
19
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене