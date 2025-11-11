Вышел трейлер «Кремлевского волшебника» с Джудом Лоу в роли Путина

Французская киностудия Gaumont представила первый трейлер политического триллера «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина. Двухминутный ролик дает возможность составить представление о содержании фильма и его качестве.

Главным героем картины является вымышленный политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано), образ которого, как сообщалось, списан с Владислава Суркова. Через этого персонажа авторы показывают историю России 1990-х годов и приход к власти Владимира Путина (Джуд Лоу).

В трейлере можно увидеть эпизод с новогодней «я ухожу»-речью Бориса Ельцина, байкеров «Ночные волки», персонажей, похожих на виолончелиста Сергея Ролдугина и главу «Роснефти» Игоря Сечина. Также авторы не оставили без внимания увлечение Путина спортом и активным отдыхом.

Посмотревшие фильм критики оценили «Кремлевского волшебника» не высоко. На сайте RottenTomatoes картина имеет всего 46% свежести. Многим рецензентам понравилась актерская игра Дано и Лоу, но сам фильм называют хаотичным, производящим впечатление мини-сериала, показанного в ускоренном режиме.

Большие претензии критиков вызвали и слабо прописанные персонажи, изображенные, скорее, схематично и слишком топорно. Подтверждение этому можно найти и в трейлере, где опытный сотрудник ГКБ в первом же приватном разговоре с политтехнологом произносит буквально следующее: «Что меня интересует, так это власть», «Я не могу подчиняться кому бы то ни было» и «Я не хочу получить Нобелевскую премию мира – я хочу войны!».

«Кремлевский волшебник» выйдет в зарубежный прокат 21 января 2026 года. Будет ли фильм показан в России, официально или в качестве предсеансового обслуживания, пока неизвестно.