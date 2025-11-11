Почему компьютерные вирусы называются вирусами

Прототипы компьютерных вирусов появились еще в 70-е годы прошлого века. Как правило, это были шуточные программы. Научное определение вредоносным программам и название «вирус» дали в середине 80-х, а вскоре произошла и первая глобальная эпидемия.

Определение и концепция

Один из первых прототипов вредоносного ПО 11 ноября 1983 года представил аспирант Университета Южной Калифорнии Фрэд Коэн. В рамках научного эксперимента он создал программу, способную распространяться между компьютерами, делая собственные копии.

Программа Коэна скрывалась в легальном приложении и была способна «захватить» контроль над системой за короткий по тем временам срок — от 5 минут до 1 часа.

Концепцию «компьютерного вируса» по аналогии с биологическими вирусами Коэну предложил его научный руководитель Леонард Адлеман. Уже в 1984-м Коэн представил научную статью «Компьютерные вирусы — теория и эксперименты».

В ней он дал первое формальное определение компьютерного вируса как «программы, которая может заражать другие программы, модифицируя их с целью включения, возможно, эволюционировавшей копии себя». Кроме того, Коэн предсказал риски распространения вирусов по сетям и затронул тему возможности создания антивирусных программ.

Первая эпидемия

Первый глобальный компьютерный вирус написали братья из Пакистана Базит и Амждат Альви. С помощью программы Brain они хотели отследить пиратские копии своего медицинского программного обеспечения, не намереваясь причинять вред.

При попытке нелегального копирования ПО вирус замедлял работу дискеты и делал недоступными 7 килобайт памяти DOS. При этом в загрузочном секторе появлялся текст о том, что компьютер заражен вирусом, а для получения вакцины нужно позвонить по номеру телефона братьев Альви.

Уже к лету 1987-го Brain заразил более 18 тысяч компьютеров только в США и несколько тысяч машин по всему миру. В результате братьям Альви пришлось отключить телефон, «раскалившийся» от постоянных звонков.

Настоящее

Как и предсказывал Фрэд Коэн, вирусы стали еще большей угрозой с появлением глобальной сети. По данным производителя антивирусного ПО Astra Security, ежедневно в мире обнаруживается 560 тысяч новых вредоносных программ, а их общее число к октябрю 2025 года превысило один миллиард.

С распространением смартфонов создатели вирусов освоили и эту «территорию». При этом, по данным экспертов, вероятность заражения Android-устройств в 50 раз выше, чем гаджетов от Apple.