НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Почему компьютерные вирусы называются вирусами

Источник:
Sibnet.ru
871 0
Kaspersky Internet Security
Фото: © Sibnet.ru
Прототипы компьютерных вирусов появились еще в 70-е годы прошлого века. Как правило, это были шуточные программы. Научное определение вредоносным программам и название «вирус»  дали в середине 80-х, а вскоре произошла и первая глобальная эпидемия.

Определение и концепция

Один из первых прототипов вредоносного ПО 11 ноября 1983 года представил аспирант Университета Южной Калифорнии Фрэд Коэн. В рамках научного эксперимента он создал программу, способную распространяться между компьютерами, делая собственные копии.

Программа Коэна скрывалась в легальном приложении и была способна «захватить» контроль над системой за короткий по тем временам срок — от 5 минут до 1 часа.

Концепцию «компьютерного вируса» по аналогии с биологическими вирусами Коэну предложил его научный руководитель Леонард Адлеман. Уже в 1984-м Коэн представил научную статью «Компьютерные вирусы — теория и эксперименты».

В ней он дал первое формальное определение компьютерного вируса как «программы, которая может заражать другие программы, модифицируя их с целью включения, возможно, эволюционировавшей копии себя». Кроме того, Коэн предсказал риски распространения вирусов по сетям и затронул тему возможности создания антивирусных программ.

Первая эпидемия

Первый глобальный компьютерный вирус написали братья из Пакистана Базит и Амждат Альви. С помощью программы Brain они хотели отследить пиратские копии своего медицинского программного обеспечения, не намереваясь причинять вред.

При попытке нелегального копирования ПО вирус замедлял работу дискеты и делал недоступными 7 килобайт памяти DOS. При этом в загрузочном секторе появлялся текст о том, что компьютер заражен вирусом, а для получения вакцины нужно позвонить по номеру телефона братьев Альви.

Уже к лету 1987-го Brain заразил более 18 тысяч компьютеров только в США и несколько тысяч машин по всему миру. В результате братьям Альви пришлось отключить телефон, «раскалившийся» от постоянных звонков.

Настоящее

Как и предсказывал Фрэд Коэн, вирусы стали еще большей угрозой с появлением глобальной сети. По данным производителя антивирусного ПО Astra Security, ежедневно в мире обнаруживается 560 тысяч новых вредоносных программ, а их общее число к октябрю 2025 года превысило один миллиард.

С распространением смартфонов создатели вирусов освоили и эту «территорию». При этом, по данным экспертов, вероятность заражения Android-устройств в 50 раз выше, чем гаджетов от Apple.

Найден первый компьютерный вирус с ИИ
Еще по теме
Valve презентовала игровой мини-ПК Steam Machine
AMD анонсировала процессоры Zen 6 и графику нового поколения
Apple выпустит бюджетный MacBook с процессором от iPhone
Зачем в компьютере батарейка
смотреть все
Хайтек #Компьютеры #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
10532
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9835
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28520
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
45840
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133945
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132503
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
165959
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155589
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2760412
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181543
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

зашлём три фуры кружевных трусиков ... всё теплее будет

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога