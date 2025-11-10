НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Алиса в Стране чудес» собрала больше миллиарда в прокате

Источник:
Sibnet.ru
171 0
кадр из фильма
кадр из фильма "Алиса в Стране чудес" (реж. Юрий Хмельницкий)
Фото: © Централ Партнершип

Музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» Юрия Хмельницкого собрал в российском прокате более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Прокат картины в кинотеатрах начался 23 октября. Фильм рассказывает о 15-летней школьнице, которая попадает в полную странностей Страну чудес. Среди ее жителей девочка узнает своих родных и близких, но они считают ее чужой.

Главную роль играет Анна Пересильд. Компанию ей составили Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие популярные артисты.

Для музыкальных номеров создатели фильма использовали стихи Владимира Высоцкого. Легендарный бард написал их для аудиоспектакля 1976 года по мотивам все той же сказки Льюиса Кэрролла.

Новый сериал создателя «Во все тяжкие» вызвал восторг критиков

«Алиса» стала десятым российским фильмом, собравшим в 2025 году более миллиарда рублей в прокате. Ранее это удалось картинам «Кракен», «Царевна-лягушка», «Красный шелк», «Батя 2. Дед», «Пророк. История Александра Пушкина», «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Август» и мультфильму «Горыныч», стартовавшему в прокате одновременно с «Алисой».

Еще по теме
Фильм дня: «Чемпион мира»
Новый сериал создателя «Во все тяжкие» вызвал восторг критиков
Сериал «Деньги»: как было на самом деле
«Драконы» превратили тренера «Северстали» в жидкого терминатора
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков объяснил заявление Путина о ядерных испытаниях
Депутат Госдумы пожаловался на сложность работы
НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины
Насколько подорожает красная икра перед Новым годом
Самое обсуждаемое
50
Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине
46
Орбан рассказал, что мешает встрече Путина и Трампа
43
Киев погрузился во тьму после российских ударов
34
ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих
33
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США