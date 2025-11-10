«Алиса в Стране чудес» собрала больше миллиарда в прокате

Музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» Юрия Хмельницкого собрал в российском прокате более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Прокат картины в кинотеатрах начался 23 октября. Фильм рассказывает о 15-летней школьнице, которая попадает в полную странностей Страну чудес. Среди ее жителей девочка узнает своих родных и близких, но они считают ее чужой.

Главную роль играет Анна Пересильд. Компанию ей составили Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие популярные артисты.

Для музыкальных номеров создатели фильма использовали стихи Владимира Высоцкого. Легендарный бард написал их для аудиоспектакля 1976 года по мотивам все той же сказки Льюиса Кэрролла.

«Алиса» стала десятым российским фильмом, собравшим в 2025 году более миллиарда рублей в прокате. Ранее это удалось картинам «Кракен», «Царевна-лягушка», «Красный шелк», «Батя 2. Дед», «Пророк. История Александра Пушкина», «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Август» и мультфильму «Горыныч», стартовавшему в прокате одновременно с «Алисой».