НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

BBC публично извинится за подделку речи Трампа

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Глава совета управляющих BBC Самир Шан в понедельник, 10 ноября публично извинится за то, что вещательная корпорация сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года перед штурмом Капитолия его сторонниками.

Ранее газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа, опубликованную на BBC. Авторы сюжета смонтировали речь из двух разных кусков так, что политик поощрял беспорядки на Капитолийском холме. Комитет британского парламента по культуре и СМИ тут же заявил, что у него есть «серьезные вопросы» к вещательной корпорации.

По информации газеты The Times, в итоге Шан решил принести публичные извинения Трампу. Если реакцию корпорации сочтут «неадекватной», глава совета управляющих BBC ее гендиректор Тим Дэйви предстанут перед комитетом по культуре и СМИ британского парламента, рассказали источники газеты. 

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение.

Трамп тогда заявил, что присоединится к протестующим, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». ВВС же смонтировало его речь так, словно он планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил».

Еще по теме
Запад в 2025 году потратил на Украину $52 млрд
Песков объяснил заявление Путина о ядерных испытаниях
Гидрометцентр рассказал, в каких регионах ждать снегопадов
НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине
46
Орбан рассказал, что мешает встрече Путина и Трампа
41
Киев погрузился во тьму после российских ударов
34
ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих
33
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США