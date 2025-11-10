BBC публично извинится за подделку речи Трампа

Глава совета управляющих BBC Самир Шан в понедельник, 10 ноября публично извинится за то, что вещательная корпорация сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года перед штурмом Капитолия его сторонниками.

Ранее газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа, опубликованную на BBC. Авторы сюжета смонтировали речь из двух разных кусков так, что политик поощрял беспорядки на Капитолийском холме. Комитет британского парламента по культуре и СМИ тут же заявил, что у него есть «серьезные вопросы» к вещательной корпорации.

По информации газеты The Times, в итоге Шан решил принести публичные извинения Трампу. Если реакцию корпорации сочтут «неадекватной», глава совета управляющих BBC ее гендиректор Тим Дэйви предстанут перед комитетом по культуре и СМИ британского парламента, рассказали источники газеты.

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение.

Трамп тогда заявил, что присоединится к протестующим, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». ВВС же смонтировало его речь так, словно он планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил».