Как ездить по первому снегу

Автомобили зимой
Фото: © Sibnet.ru

Водитель, столкнувшийся с первым выпавшим снегом, должен изменить стиль вождения на более плавный и адаптироваться к не всегда привычному поведению автомобиля — несколько советов дал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE.

Снег, особенно свежий и рыхлый, может формировать водяную пленку между шиной и асфальтом, что приводит к резкому снижению коэффициента сцепления даже на зимней резине, предупредил эксперт.

Водителям необходимо перейти на более «плавный» режим управления автомобилем. Даже при небольшой скорости резкие маневры, торможения и ускорения могут привести к срабатыванию систем ABS и ESP. Если датчики в системах сработают корректно, шины установлены по сезону и с достаточной глубиной протектора, то водитель отделается легким испугом.

Изношенная резина или неполадки в антиблокировочной или стабилизирующей системе могут свести работу «умных помощников» к минимуму.

Пониженное давление снижает устойчивость и увеличивает риск аквапланирования по снегу, добавил Родионов.

Утром и вечером в начале холодного периода на проезжей части часто образуется тонкая ледяная корка. Необходимо быть особенно внимательным на мостах, эстакадах, в затененных участках, где обледенение формируется быстрее.

