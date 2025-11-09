Запад в 2025 году потратил на Украину $52 млрд

Общий объем внешней финансовой помощи (не считая военной помощи) за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года составил 52 миллиарда долларов, из них 22,9 миллиарда за счет процентов с замороженных активов РФ, следует из данных Национального банка Украины.

Евросоюз и страны G7 практически исчерпали свою долю в 30 миллиардов долларов из общей суммы в 50 миллиардов, которую предполагалось покрыть в рамках программы ERA за счет процентов от российских активов, приводит ТАСС данные Нацбанка.

Еще 20 миллиардов должны были предоставить США, но после победы Дональда Трампа на президентских выборах Вашингтон прямое финансирование Украины прекратил.

Оставшихся европейских средств в рамках ERA, скорее всего, не хватит даже на покрытие текущих потребностей Украины. Таким образом, Евросоюзу в 2026 году будет необходимо искать новые источники финансирования Украины.