Эксперт рассказал о праве банков не принимать старые доллары

Российские банки не обязаны принимать доллары старого образца, хотя возможность обмена пока еще существует, сообщил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Из-за санкций российские банки не могут напрямую взаимодействовать с американскими, сдавая им старые купюры, и вынуждены искать обходные пути для их сбыта. Это создает для них дополнительные риски, пояснил в интервью «Прайм» эксперт.

«Российские банки не обязаны принимать такие доллары, даже если они формально остаются законным средством платежа», — сказал Гордиенко.

По его словам, можно найти отделения крупных банков, которые до сих пор принимают старые доллары, но обмен будет проходить с потерей в курсе.

Экономика #Деньги
