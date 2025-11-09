СФР назвал число пенсионеров в России

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 40,6 миллиона человек, следует из данных Социального фонда России.

Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,662 миллиона по состоянию на 1 октября текущего года, приводит РИА Новости статистику.

Из них число работающих пенсионеров составило 7,354 миллиона, а неработающих — 33,308 миллиона.

По данным на 1 апреля текущего года, в России проживали 40, 961 миллиона пенсионеров. Таким образом, за полгода их количество уменьшилось на 299 тысяч.