НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

СФР назвал число пенсионеров в России

Источник:
РИА Новости
237 0

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 40,6 миллиона человек, следует из данных Социального фонда России.

Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,662 миллиона по состоянию на 1 октября текущего года, приводит РИА Новости статистику.

Из них число работающих пенсионеров составило 7,354 миллиона, а неработающих — 33,308 миллиона.

По данным на 1 апреля текущего года, в России проживали 40, 961 миллиона пенсионеров. Таким образом, за полгода их количество уменьшилось на 299 тысяч.

Еще по теме
Вытрезвители в России: 120 лет вместе
Депутат Госдумы назвала свадьбу Shaman и Мизулиной показушной
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Певица Елка убрала упоминание об Украине из хита «Прованс»
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины
Киев погрузился во тьму после российских ударов
Украина признала династию Романовых «символом империализма»
СФР назвал число пенсионеров в России
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине
46
Орбан рассказал, что мешает встрече Путина и Трампа
34
ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих
33
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
27
Украинские дроны атаковали Волгоград