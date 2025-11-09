НАТО отказалось начинать третью мировую войну из‑за Украины

Североатлантический альянс не станет развязывать третью мировую войну с Россией из-за Украины, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2022 года он исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной из-за риска перерастания конфликта в войну с Россией.

«Он позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И сказал: "Я понимаю, что вы не отправите сухопутные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолетам, беспилотникам и вертолетам атаковать нас», — сказал Столтенберг в интервью The Sunday Times

Генсек ответил, что этого не произойдет, потому что НАТО «придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России».

«А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим. Как сказал [Джо] Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины», — пояснил Столтенберг.

По его словам, НАТО не желает отправлять войска и напрямую втягиваться в военный конфликт с Россией. «Я продолжаю верить, что это правильный подход», — заключил бывший генсек альянса.