МВД объяснило, как определить объявления мошенников

Sibnet.ru
Мошенники чаще всего дают поддельные объявления на темы финансовых услуг, услуг ЖКХ, используют листовки с QR-кодами, сообщил пресс-центре МВД.

Так, одна из тем, которые часто используют мошенники в поддельных объявлениях, — «финансовые услуги: быстрые займы, выгодные инвестиции, возврат долгов», рассказали ТАСС в пресс-центре. Это могут быть обещание «помочь в получении кредита», «списать долги» или «получить срочные займы под 0%».

Мошенники используют объявлениями о работе и подработке. Например, легкий заработок без опыта работы, быстрые деньги за «пару часов», работа для студентов и пенсионеров с обещанием высокой зарплаты и требованием после звонка оплатить регистрацию или обучение, пояснили в МВЛ

Еще одна тема — услуги ЖКХ. «Это поддельные объявления о проверке счетчиков, сантехнических или электромонтажных работах, где мастера берут деньги и исчезают», — уточнили в пресс-центре.

В поддельных объявлениях мошенники часто используют тему жилья. Например, аренду квартир по заниженной цене, срочную продажу. Также в мошеннических схемах с объявлениями речь может идти о продаже товаров (бытовой техники, электроники, автомобилей) по ценам ниже рыночных.

Мошенники, как отметили в МВД, также размещают в поддельных объявлениях информацию о социальных услугах. Листовки с QR-кодами также часто используются в поддельных объявлениях. Например, мошенники предлагают отсканировать QR-код, чтобы добавиться в чат дома.

