Что можно и нельзя 9 ноября: приметы на Обетный день

Православная церковь 9 ноября вспоминает христианскую великомученицу Параскеву. Дату называют Обетный день. Согласно народным приметам и поверьям, в этот день следовало быть особенно осторожным с обещаниями.

Наши предки в Обетный день внимательно следили, чтобы случайно не пообещать другому человеку что-то невыполнимое. Считалось, что нарушителя обещания, данного 9 ноября, обязательно ждет большая беда, независимо от того, был у него злой умысел или нет.

Однако за выполнение обета святая Параскева могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям. Если в дом приходило несчастье, его можно было прогнать зароком, данным в этот день. Следовало выполнить его, а затем помолиться Параскеве.

На праздник также запрещалось делать что-то рискованное, давать деньги в долг, переедать, употреблять алкоголь и сладости. Одинокой женщины 9 ноября нельзя было просить поскорее встретить вторую половинку — можно было навсегда остаться без супруга.

При этом Обетный день считался очень подходящим для крещения детей. Также считалось, что 9 ноября нужно обязательно вымыть в доме полы, чтобы убрать все плохое, накопившееся за год. Заодно советовали заняться уборкой и навести порядок.

Были и погодные приметы — так, если вороны на 9 ноября громко каркали, люди ждали беды. Густой снег на Обетный день сулил холодную и снежную зиму. А если вместо снега шел дождь — зима ожидалась мягкой.