Молодой вратарь «Сибири» бросил вызов Красоткину

Sibnet.ru
Голкипер «Сибири» Семен Кокаулин
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Голкипер «Сибири» Семен Кокаулин, заменивший в ходе матча с ЦСКА основного голкипера Антона Красоткина, оставил свои ворота в неприкосновенности.

21-летний Кокаулин отразил все 13 бросков армейцев в третьем периоде. При этом дважды молодого голкипера новосибирской команды выручила штанга. Это его вторая игра за «Сибирь» — он дебютировал в октябрьском поединке с «Салаватом Юлаевым».

Тогда Кокаулин сыграл 24 минуты в матче и также оставил ворота «Сибири» сухими. В результате воспитанник новосибирского клуба вошел в символическую сборную октября в так называемой команде новичков.

«Сибирь» не смогла прервать серию поражений в матче против ЦСКА, уступив 4:0. Забитыми шайбами отличились армейцы Прохор Полтапов, Дмитрий Бучельников, Владислав Провольнев и Даниэль Спронг, все голы пропустил Красоткин, которого в итоге заменили.

Выдающаяся игра Кокаулина немного сгладила горечь поражения для болельщиков «Сибири», которые посчитали, что бывший юниор уже способен бросить вызов опытному Красоткину. Тренерскому штабу изменения в составе явно нужны — новосибирский клуб проиграл девятую игру подряд.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
_ASUS__

вообще странно что не сбили если они целый орешник сбили !!! ... может они устали пока орешник сбивали

volmen

Питаться видимо он начал им при выходе из магазина,потому и зарулил в овраг.😊

Captain Nemo

Сейчас поскачут и понабегут сюда отписываться😂

Улитка на склоне

У Украины давно нет суверенитета. Они на содержании. А кто платит тот и заказывает музыку.