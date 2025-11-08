Пользователи Telegram пожаловались на глобальный сбой в работе мессенджера, свидетельствуют данные порталов Downdetector и «Сбой.рф».

Так, по информации сервиса Downdetector среди наиболее частых неполадок — сбой мобильного приложения и общий сбой (по 31%), проблемы с оповещениями (23%), сбой сайта (9%) и сбой сервиса (3%).

В частности, пользователи массово пожаловались, что у них не загружаются медиафайлы. Больше всего сообщений поступало из Москвы, Свердловской и Новосибирской областей, Иркутской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Карелии.

Роскомнадзор в августе сообщил о «частичном ограничении» звонков в Telegram, объяснив принимаемые меры «противодействием преступникам». В октябре ведомство уведомило об ужесточении ограничений для мессенджера.