Украина остановила все государственные теплоэлектростанции

Источник:
Sibnet.ru
Трипольская тепловая электрическая станция
Фото: Dmitri Tovstonog / CC BY-SA 4.0

Все государственные теплоэлектростанции Украины остановлены, сообщила в соцсетях госкомпания «Центрэнерго».

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в публикации украинской компании.

Отмечается, что причиной остановки ТЭС стали российские удары по украинской энергетической инфраструктуре минувшей ночью. В частности, станции были поражены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

По данным Минобороны РФ, в ходе ночных ударов были атакованы предприятия оборонной промышленности и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу. Все цели ударов были достигнуты, уточнило ведомство.

ПАО «Центрэнерго» — одно из крупнейших предприятий электроэнергетики Украины. Это единственная в стране государственная генерирующая компания. Доля компании в общем объеме производства страны составляет около 8%, в структуре тепловой генерации — около 18%.

Экономика #Недра и ТЭК #Конфликты
Обсуждение (0)
Топ комментариев

_ASUS__

вообще странно что не сбили если они целый орешник сбили !!! ... может они устали пока орешник сбивали

volmen

Питаться видимо он начал им при выходе из магазина,потому и зарулил в овраг.😊

Captain Nemo

Сейчас поскачут и понабегут сюда отписываться😂

ager

почему замы шойгу в тюрьме, а он ничего не знал получается?