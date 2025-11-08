Украина остановила все государственные теплоэлектростанции

Все государственные теплоэлектростанции Украины остановлены, сообщила в соцсетях госкомпания «Центрэнерго».

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в публикации украинской компании.

Отмечается, что причиной остановки ТЭС стали российские удары по украинской энергетической инфраструктуре минувшей ночью. В частности, станции были поражены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

По данным Минобороны РФ, в ходе ночных ударов были атакованы предприятия оборонной промышленности и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу. Все цели ударов были достигнуты, уточнило ведомство.

ПАО «Центрэнерго» — одно из крупнейших предприятий электроэнергетики Украины. Это единственная в стране государственная генерирующая компания. Доля компании в общем объеме производства страны составляет около 8%, в структуре тепловой генерации — около 18%.