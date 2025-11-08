НАВЕРХ
Найден простой способ восстановить детские воспоминания

Scientific Reports
Дети
Наблюдение «детского» образа собственного лица усиливает воспоминания о ранних годах жизни, выяснили ученые из Английского университета. Работа опубликована журналом Scientific Reports.

Участникам эксперимента показывали видео их лиц, синхронно повторяющих движения головы. В одной группе изображение было отредактировано, чтобы выглядеть моложе, в другой оставалось без изменений.

Затем добровольцев попросили вспомнить события из детства и прошедшего года. Оказалось, что участники, видевшие «детскую» версию себя, вспоминали больше деталей и эмоций, связанных именно с детскими воспоминаниями. На недавние события этот эффект не распространялся.

Исследователи отметили, что возвращения человеку переживания своего детского «Я» помогает мозгу получать дополнительные подсказки, активирующие старые воспоминания.

