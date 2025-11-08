Полигон на Новой земле подтвердил ядерную готовность

Российский полигон на архипелаге Новая Земля готов к возможному возобновлению ядерных испытаний, сообщил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самые короткие сроки», — цитирует генерала ТАСС.

Ранее на совещании с Совбезом президент Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Новая Земля — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, состоящий из двух крупных островов — Северного и Южного. Полигон разделен на три технологические площадки для испытаний.

Так, в районе Черная Губа проводились подводные и надводные взрывы, в районе пролива Маточкин Шар осуществлялись подземные взрывы в штольнях, на полуострове Сухой Нос проводили наземные и воздушные испытания ядерных взрывов.