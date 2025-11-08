НАВЕРХ
Почему стрелки часов идут слева направо

Стрелки часов во всем мире движутся вправо вовсе не случайно. Стандарт возник потому, что первые часы в истории человечества изобрели в Северном полушарии.

Для измерения времени первоначально использовались солнечные часы, которые используют движение Солнца и тени. В Северном полушарии солнечные часы показывали движение тени по кругу — слева направо, то есть по часовой стрелке.

Поэтому логично, что стрелки механических часов, которые возникли позднее, пустили в том же направлении. Однако если бы часы изобрели обитатели Южного полушария, где движение тени обратное, стрелки наверняка шли бы в другую сторону.

Считается, что солнечные часы были созданы древними египтянами примерно 5 тысяч лет назад. Они оставались популярными вплоть до Средневековья. Механические часы изобрели в XIII веке на территории Европы.

Первые механические часы были установлены в 1288 году в Вестминстерском аббатстве в Англии. Они не имели привычного современным людям циферблата, а стрелка была только одна. Однако они позволяли довольно точно оповещать горожан о времени молитвы.

