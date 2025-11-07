Словарь Collins выбрал слово 2025 года

Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал слово 2025 года, им стал термин «вайбкодинг» (vibe coding), сообщается на сайте издания.

Под «вайбкодингом» понимается использование искусственного интеллекта для написания компьютерного кода. Человек описывает задачу, после чего нейросеть создает нужный код. Термин впервые предложил один из инженеров-основателей OpenAI Андрей Карпатый.

Лингвисты Collins Dictionary отметили, что слово нашло отклик «далеко за пределами Кремниевой долины» и отразило культурный сдвиг в обществе в сторону использования искусственного интеллекта в различных сферах повседневной жизни.

Также в шорт-лист словаря вошли несколько других популярных слов и выражений 2025 года. Например, аура-фарминг (aura farming) — создание уникального и запоминающегося личного образа, рассчитанного на привлечение внимания.

Еще одно необычное слово из шорт-листа — таскмаскинг (taskmasking). Под термином подразумевается имитация активной работы, когда человек делает вид, что продуктивен, но на деле лишь создает видимость.